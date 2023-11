Guirassy verlängert BVB-Negativserie - Bayern mit Zittersieg

Niclas Füllkrug (36.) hatte Dortmund, das auch im dritten Ligaspiel in Folge ohne Sieg blieb, trotz drückender Überlegenheit der Gastgeber zwar in Führung gebracht. Doch Deniz Undav (42.) und Torjäger Serhou Guirassy (83., Foulelfmeter), der in der 67. Minute sein Comeback nach überstandener Oberschenkelverletzung feierte, drehten die Partie für Stuttgart.