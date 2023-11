Kehrt Musiala in der Champions League zurück? Die Bayern-PK mit Tuchel JETZT LIVE

Am Mittwoch trifft der FC Bayern in der Champions League auf den FC Kopenhagen ( ab 21 Uhr im LIVETICKER ). Ob Jamal Musiala wieder im Kader des deutschen Rekordmeisters stehen wird, ist derzeit noch unklar.

+++ Über Serge Gnabry +++

Serge ist wahnsinnig verlässlich für uns. Am Ende der vergangenen Saison hat er uns in jedem Spiel getragen und dann eine starke Vorbereitung gespielt, bevor er sich schwer verletzt hat. Deshalb hat er viel Kredit bei uns verdient. Es gilt für Serge, dranzubleiben, Biss zu zeigen. Wir wissen um seine Wichtigkeit.

+++ Über die Champions-League-Serie der Bayern +++

Es zeigt die Stärke des Klubs und wie tief die Mentalität im Klub verfestigt ist, Spiele zu gewinnen. Für den Trainer ist das natürlich sehr gut. Weil es bedeutet, dass wir die Spiele nicht unterschiedlich bewerten, welches Spiel wichtiger ist, welches unwichtiger ist. Die Serie ist Verpflichtung für uns alle, mich eingeschlossen. Wir bereiten das Match morgen vor, als wäre es die letzte Chance für uns, unsere Ziele zu erreichen. Hoffentlich sieht man das unserem Spiel morgen auch an.

+++ Darüber, ob Musiala schon wieder spielen kann +++

+++ Über Thomas Müller +++

Er weiß, wie sehr ich ihn wertschätze. Thomas ist eine spielende Legende für Bayern. Wir bekommen die Aufregung mit, wenn Thomas nicht regelmäßig spielt. Normalerweise wird er morgen auch von Beginn an spielen. Aber die Situation ständig und jede Woche unter das Brennglas zu legen, bringt auch nichts. Natürlich ist er nicht zufrieden, niemand ist zufrieden bei Bayern, wenn er auf der Bank sitzt.

+++ Über die Entwicklung der Mannschaft +++

Der Sieg in Dortmund war schon ein Schlüsselerlebnis für uns. Auch über die Art und Weise, wie wir dort gespielt haben. Die Rückkehr von Manu war auch ein Schlüssel, mehr Sicherheit und Ruhe zu bekommen. Aber auch unser Verhalten gegen den Ball ist im Moment kompakt und fleißig. Es ist schwer, aktuell gegen uns Tore zu machen. Wir kennen unsere xG-Werte auch. Die können, wie wir im Galatasaray-Spiel gesehen haben, auch täuschen. Im Moment sind wir aber auf einem hohen Niveau.

+++ Tuchel über WM-Finaleinzug der deutschen U17 +++

+++ Tuchel über eine mögliche Rotation +++

Ja, es ist möglich. Aber wir haben jetzt gerade einen Lauf und einen Ergebnislauf. Von der Belastungssituation ist es okay. Ich verstehe klar den Ansatz, wir diskutieren auch: Wir sind Gruppenerster bereits. Wir wollen aber nicht das Signal geben, dass uns das nicht wichtig ist.

+++ Thomas Tuchel über Laimer +++

Ja, das sieht man ja jetzt an den Spielminuten, wie wichtig er für uns ist. Und das wichtigste ist auch seine Herangehensweise an die Situation: Er ist immer positiv, er hat immer Lust zu kicken, er hat immer Lust zu trainieren. Er stellt seine eigenen Wunschpositionen eigentlich komplett hintenan. Wenn wir ihn auf einer Position brauchen macht er das, und er macht das immer mit 100 Prozent. Er wird immer alles für die Mannschaft geben und immer alles dafür geben, die Rolle, die er hat, so gut wie möglich auszufüllen. Er hat schon viele Tore vorbereitet, er hat auch jetzt wieder sehr gut gespielt als Außenverteidiger. Er fühlt sich jetzt auch selber immer wohler, im täglichen Training und gewinnt da immer mehr Sicherheit. Deshalb ist es gut, dass er hier ist.