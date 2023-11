Keller: "Tuchel hat mehr Respekt verdient"

Im Zuge des 4:0-Erfolges der Bayern am vergangenen Samstag bei Borussia Dortmund hatten Tuchel durch ein vorzeitig abgebrochenes Interview für Aufsehen gesorgt. Es folgte ein TV-Streit zwischen dem Bayern-Trainer und Experten wie Lothar Matthäus und Dietmar Hamann.

Tuchel verdient kein Mitleid, aber Respekt

Genau diese Experten und Kritiker bekommen von Keller jetzt selbst Kritik ab. „Die Experten dürfen ruhig kritisch sein, aber immer mit Respekt“, fordert der neue Sandhausen-Coach - und fügte hinzu: „Ich finde es gut, dass Tuchel sich wehrt.“ Tuchel habe, so Kellers Meinung, keinesfalls unsouverän reagiert. „Er war cool. Nach einem 4:0-Sieg in Dortmund darf man das so bringen“, behauptete Keller.