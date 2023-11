Krösche nach Bremen? Was dran ist an den wilden Gerüchten

Am Donnerstagabend überraschte die Deichstube mit der Meldung, dass Werder Bremen bei der Suche nach einem Nachfolger für Geschäftsführer Frank Baumann mit Simon Rolfes (Bayer Leverkusen) und Markus Krösche von Eintracht Frankfurt zwei große Namen im Blick habe. Der Aufsichtsrat wollte zumindest prüfen, ob sie sich eine Zusammenarbeit vorstellen könnten.

Bei der Eintracht selbst hat man SPORT1 -Informationen zufolge von diesen Werder-Planspielen nichts vernommen. Es ist schwer vorstellbar, dass Krösche den Europa-League-Sieger von 2022 in Richtung Hansestadt verlässt. Der 43-Jährige spielte zwar in den Jugendmannschaften und später bei den Amateuren von Werder – das alles liegt allerdings schon über 20 Jahre zurück.

Krösche bekannte sich zuletzt in einer Presserunde zur Eintracht: „Ich fühle mich total wohl in Frankfurt. Das, was ich vorhabe, kann ich hier umsetzen. Auch die Verbindung mit dem Nachwuchs und die Zusammenarbeit im gesamten Klub machen Freude. Es macht total Spaß, hier zu arbeiten.“