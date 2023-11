Paukenschlag bei Werder Bremen: Frank Baumann macht Schluss

Frank Baumann wird den Bundesligisten Werder Bremen am Ende der laufenden Saison verlassen. Der Geschäftsführer will seinen im Sommer 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern.

„Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, weil Werder für mich seit vielen Jahren viel mehr ist als ein Arbeitgeber. Aber ich halte die Entscheidung nach dann acht Jahren in der Geschäftsführung sowohl für mich persönlich, aber auch für den Verein für richtig und wichtig“, erklärte der Ex-Profi im Gespräch in einem offiziellen Statement des Vereins.

Fritz ist ein möglicher Nachfolgekandidat für Baumann

Baumann hatte seine Karriere als Spieler 2009 nach zehn Jahren in Grün-Weiß beendet. 2011 wurde er Assistent der Geschäftsführung an der Weser und war seitdem in diversen Rollen für Werder im Einsatz. Seit 2016 fungiert er als Geschäftsführer Sport.

Der 48-Jährige gab an, sich ohnehin vorgenommen zu haben, mit 50 eine Auszeit von mindestens einem Jahr zu nehmen: „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir am Ende der Saison unsere sportlichen Ziele erreicht haben werden. Wir haben in den letzten Monaten und Jahren auf verschiedenen Ebenen wichtige richtungsweisende Entscheidungen getroffen, so dass ich den Verein strategisch, sportlich, wirtschaftlich und personell sehr gut aufgestellt sehe, um die Zukunft erfolgreich gestalten zu können.“