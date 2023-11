Leipzig-Star Xavi wartet auf erstes Oranje-Tor: "Setzt sich selbst so sehr unter Druck"

Im Trikot von RB Leipzig ist Xavi Simons kaum zu stoppen . In 18 Pflichtspielen für die Roten Bullen verzeichnete der 20 Jahre alte Überflieger 14 Torbeteiligungen.

Doch in der Nationalmannschaft gestaltet sich die Bilanz des niederländischen Offensivspielers gänzlich anders. Gegen Irland sicherte sich die Elftal durch einen 1:0-Sieg die Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland, doch Xavi blieb auch in seinem zehnten Länderspiel ohne Scorerpunkt.