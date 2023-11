Mainz-Knall! Svensson tritt zurück - Interimscoach steht fest

Nach saisonübergreifend 14 Bundesliga-Spielen ohne Sieg und der 0:3-Pleite am Mittwoch in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Zweitligist Hertha BSC ist der Däne selbst zurücktreten.

Mainz in der Bundesliga unten drin, im Pokal raus

„Der Abschied fällt mir sehr schwer, aber ich habe das Gefühl, dass jetzt der Zeitpunkt hierfür gekommen ist“, erklärte Svensson in einem Statement des Vereins. „Ich bin seit 16 Jahren ein Mainzer. Ich habe hier unendlich viel gelernt, so viele tolle Menschen kennengelernt, im Verein, unter den Fans, in der Stadt, meine Kinder sind hier in Mainz aufgewachsen. Die Erfahrungen werden mich für mein Leben prägen.“