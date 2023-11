FSV Mainz: Svensson? Kein klares Bekenntnis

Nach dem Aus im DFB-Pokal hat Sportdirektor Martin Schmidt von Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 ein klares Bekenntnis zu Trainer Bo Svensson vermieden. Der 56-Jährige kündigte nach dem 0:3 (0:1) bei Zweitligist Hertha BSC eine „knallharte Analyse“ an: „Bo sitzt am Samstag auf der Bank, wenn wir diese Analyse in die richtige Richtung bringen können.“