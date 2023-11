Manuel Neuer als Comic-Held? Bayern-Star mit Batman-Brille gesichtet

Manuel Neuer hat sich am Dienstag beim Training des FC Bayern mit einer ungewöhnlichen Brille präsentiert. Der Torhüter des deutschen Rekordmeisters absolvierte einige Übungen mit einer so genannten „Swivel Vision“-Brille.

Mit dem schwarzen Trainingsutensil auf der Nase erinnerte er die tz gar an den Comic-Helden Batman, die Zeitung schrieb von „Batmanuel Neuer“. Der Torhüter fühlte sich derweil vom eigenen Auftritt an den Hollywood-Blockbuster „Men in Black“ mit Will Smith erinnert, wie er auf Instagram verdeutlichte.