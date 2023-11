Mega-Wirbel um El Gahzi! "Keine Reue" nach antisemitischem Post!

„Um Zweifel auszuräumen: Mein Statement am 27. Oktober war das erste und finale Statement von mir an Mainz und die Öffentlichkeit bezüglich der Posts in den Sozialen Medien, die von mir über die letzten Wochen vorgenommen wurden“, sagte der Niederländer dabei. Im angesprochenen Statement hatte er die „Tötung aller unschuldigen Zivilisten in Palästina und Israel“ verurteilt.