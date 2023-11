Nächster Fan-Eklat: Jetzt muss Eintracht Frankfurt durchgreifen - Kommentar

Es ist noch ganz viel Aufarbeitung nötig. Dennoch gibt es nach einer ersten Zwischenbilanz wertvolle Erkenntnisse darüber, was sich im Bereich hinter der Heimkurve abgespielt hat.

Frankfurt erlebt einen Abend der Schande

Den Kommunikationsfehler, wonach es zunächst Zusammenstöße zwischen VfB- und Eintracht-Fans gegeben habe, hat die Polizei bereits eingeräumt. Unstimmigkeiten rund um den Begriff Risikospiel bleiben vorhanden. Das hat natürlich ein Geschmäckle. Angesichts über 200 verletzter Menschen – darunter auch Unbeteiligte – sind das aber nur noch Randnotizen. Der Samstagabend ist eine Schande. Und so klar müssen die Geschehnisse auch benannt werden.

Die Stellungnahme der Frankfurter zeigt eindeutig den Auslöser: „Das gewaltsame Vorgehen gegen die Ordner und insbesondere gegen den Sicherheitsmitarbeiter, das die gesamte Ereigniskette erst in Gang gesetzt hat, ist nicht hinnehmbar.“ Um die Dimension der Eskalation noch einmal zu verdeutlichen: Ein Ordnungsdienstmitarbeiter ist von rund 20 Personen körperlich angegriffen worden.

Eintracht kann eine solche Gewalt nicht zulassen

Die von der Eintracht gewählte deutliche Wortwahl ist nötig - auch mit Blick auf die vielen friedlichen Zuschauer, die ihren Stadionbesuch genießen wollen. Es kann nicht sein, dass Teile der Fans nicht akzeptieren, wenn sie bei ihrem Versuch, in einen Block gehen zu wollen, für den sie keine Karte haben, erwischt und dann nicht reingelassen werden.

Auch die Polizei muss sich hinterfragen, aber...

Der Kerngedanke, dass die Kurve im Zweifel die Angelegenheiten untereinander regeln werde, ist einmal mehr mit Füßen getreten worden. Bereits in der vergangenen Saison haben die Hessen fast eine Million Euro an Strafgeldern gezahlt. In der Conference League dürfen keine Gästefans ins Aberdeen-Stadion, weil der erneute Einsatz von Pyrotechnik mitsamt eines Becherwurfes (wenngleich dieser wohl nicht den Ultras zuzurechnen ist) für eine Sperre sorgen.