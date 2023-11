Nationalmannschaft: Trotz Redeverbot nicht zu Nagelsmann! - BVB-Star erneut außen vor

Zum zweiten Mal hat der neue Bundestrainer den 23 Jahre alten Innenverteidiger nicht in den Kader berufen. Dabei zeigte er zuletzt im Verein bei Borussia Dortmund starke Leistungen und stand in 15 von 16 Pflichtspielen in der Startelf. Schlotterbeck spielte sich zuletzt in der Gunst von Cheftrainer Edin Terzic sogar vor Niklas Süle, der beim letzten Lehrgang des mittlerweile entlassenen Ex-Bundestrainers Hansi Flick nicht berufen wurde und nun bei Nagelsmann zum festen Bestandteil gehört.