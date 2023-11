Neuzugang für den FC Bayern - Ex-Assistent von Rose wechselt nach München

Spannender Neuzugang für den FC Bayern! Nach SPORT1 -Informationen wechselt René Maric zum deutschen Rekordmeister und soll dort in der Trainerausbildung tätig werden.

Der 31 Jahre alte frühere Co-Trainer von Marco Rose bei Red Bull Salzburg, Borussia Mönchengladbach und dem BVB wird demnach am Campus die Trainer im Bereich der U16 bis U23 fördern.

Campus-Chef Jochen Sauer und Sportdirektor Christoph Freund kennen Maric noch aus gemeinsamen Zeiten in Salzburg.

Maric heuert nun aber nicht in Wien, sondern in München an.