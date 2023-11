Bundesliga: Dank Takuma Asano - Bochum feiert ersten Saisonsieg!

Nächster Platzverweis für Darmstadt

Bei der erfolgreichen Rettungsmission im Vorjahr hatte Bochum zu diesem Zeitpunkt lediglich vier Punkte. Der bei der WM gegen das DFB-Team erfolgreiche Takuma Asano sorgte mit einem Doppelpack (25., 54.) für den Befreiungsschlag. Die Lilien kassierten trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs von Fabian Nürnberger (43.) die dritte Niederlage in Serie und könnten mit sieben Punkten am Wochenende tief in die Abstiegszone rutschen.