Tuchel genervt von "glorreichem" Spielplan

Trainer Thomas Tuchel von Bayern München kann die freien Tage in der Länderspielpause nicht in vollen Zügen genießen - er denkt schon bang an die nächste schwere Aufgabe. „Wir spielen dann, glorreicher Spielplan, am einem Freitagabend auswärts“, sagte Tuchel nach dem 4:2 (2:0) gegen den 1. FC Heidenheim über die Partie beim 1. FC Köln am 24. November.