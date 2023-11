FC-Bayern-Coach Tuchel mit Brandrede: "Darüber wird nicht berichtet, aber ..."

„Die Leute wollen die besten Spieler mit Freude und Lust Fußball spielen sehen“, sagte der 50-Jährige am Donnerstag in der Pressekonferenz vor dem Freitagsspiel beim 1. FC Köln und ergänzte: „Das ist in dem Kalender an der absoluten Grenze, wenn nicht drüber.“ ( DATEN: Die Tabelle der Bundesliga )

Tuchel: „Mental müde, emotional müde, physisch müde“

Dabei gehe es nicht nur um die Anzahl der Spiele, sondern auch um die Strapazen der vielen Reisen: „Sie verbringen so viele Stunden in Hotels, Bussen, Flugzeugen. Das ist belastend. Minjae Kim kommt aus China. Phonzy (Davies, Anm. d. Red.) aus Kanada. Die haben weiß Gott wie viel Zeitverschiebung. Kim steht morgen wahrscheinlich nach seinem Mittagsschlaf auf und weiß nicht genau, wo er aufgewacht ist. Das ist eine Ebene, darüber wird nicht berichtet, aber es gibt sie.“

Aussicht auf Besserung sei nicht gegeben, im Gegenteil: „Da kommen nächstes Jahr noch zwei Champions-League-Spiele dazu, da kommt ein Turnier im Sommer, das ist einfach an der Grenze. Das kann nicht im Sinne der Spieler sein. Und was nicht im Sinne der Spieler ist, kann nicht im Sinne des Spiels sein.“

FC-Bayern-Coach kritisiert auch den Bundesliga-Spielplan

Kritik übte Tuchel in diesem Zusammenhang einmal mehr am Bundesliga-Spielplan. Der FC Bayern muss bereits am Freitagabend (20.30 Uhr) beim 1. FC Köln auflaufen, während einige Nationalspieler erst am Donnerstag wieder in München eingetroffen waren. „Das ist natürlich eine sehr sehr unglückliche Ansetzung“, betonte Tuchel. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)