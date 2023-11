Bittere Nachrichten für FC Bayern! De Ligt fällt länger aus - Rekordmeister gibt Diagnose bekannt

Bittere Nachrichten für den FC Bayern vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund (am Samstag ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)!

Wie der deutsche Rekordmeister auf seiner Webseite mitteilte, hat sich Matthijs de Ligt im Pokalspiel des FC Bayern beim 1. FC Saarbrücken (1:2) einen Teilriss des Innenbandes im rechten Kniegelenk zugezogen. Das hat eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung des FC Bayern am Donnerstag ergeben.

Nach SPORT1-Informationen wird der Niederländer den Bayern damit mindestens einen Monat fehlen.

Nach dem Duell beim BVB spielen die Bayern in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul (8.11.) und in der Liga gegen den 1. FC Heidenheim (11.11.).

De Ligt verletzt sich bei Pokal-Blamage in Saarbrücken

De Ligt hatte sich bei der Blamage in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim 1. FC Saarbrücken (1:2) in der ersten Hälfte nach einem Zweikampf in Torausnähe verletzt und musste ausgewechselt werden.

„Es ist wieder das gleiche Knie, wieder die gleiche Kapsel. Es ist momentan sehr schmerzhaft, aber es gibt noch keine Diagnose“, hatte Trainer Thomas Tuchel nach Abpfiff in der ARD noch erklärt.

Was war passiert? Der niederländische Innenverteidiger setzte im Duell mit Saarbrückens Fabio Di Michele Sanchez auf dem schwierig zu bespielenden Platz zur Grätsche an und verletzte sich dabei am rechten Knie.

De Ligt mit großen Schmerzen - Tuchel entsetzt

Der 24-Jährige winkte sofort die Betreuer herbei und hielt sich vor Schmerzen sein rechtes Bein. Tuchel schlug als Reaktion die Hände über dem Kopf zusammen.

De Ligt wurde minutenlang behandelt und ging anschließend direkt in die Kabine, humpelte dabei ein wenig. Für ihn kam in der 25. Minute Konrad Laimer ins Spiel, Joshua Kimmich rückte in die Innverteidigung.

„Man sieht, es hat nichts damit zu tun (mit den Platzverhältnissen). Ich bin kein Doktor, aber irgendwas mit dem Innenband könnte vielleicht passiert sein“, analysierte ARD-Experte Bastian Schweinsteiger in der Halbzeitpause: „Er ist kein Leichtgewicht, und wenn du dann so blöd fällst, dann kann schon was passieren.“