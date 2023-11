Verliehen an PSV: Bayern-Talent lässt Rückkehr offen

Es läuft zurzeit für Malik Tillman. Das Eigengewächs des FC Bayern sorgt bei seinem Leihverein, dem PSV Eindhoven, für mächtig Wirbel. Mit fünf Toren und drei Vorlagen trägt er erheblichen Anteil an der Tabellenführung seines derzeitigen Arbeitgebers.

„Ich weiß nicht, was nach der Saison passiert. Das liegt an PSV und Bayern. Wenn PSV aber die Kaufoption zieht, habe ich dazu nicht viel zu sagen. Dann werde ich beim PSV auf hohem Niveau spielen“, meint der 21-Jährigen nun bei Voetbal International .

Bayern-Talent vor Abflug? „Würde niemals Nein zu Bayern sagen“

Dennoch macht Tillmann, der in der vergangenen Saison an die Glasgow Rangers ausgeliehen war, den Verantwortlichen auch Hoffnung. „Bayern München ist eine der besten Mannschaften der Welt. Und mein Ziel ist es, Stammspieler in einer dieser Mannschaften zu werden. Wenn das Bayern wird, wäre das fantastisch“, schildert er.