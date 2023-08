Einigung! Abgang von Bayern-Profi beschlossene Sache

Tillman soll PSG-Wunderkind beerben

Tillman wird am Mittwoch zum Medizincheck und der Vertragsunterschrift in Eindhoven erwartet.

Der US-amerikanische Nationalspieler ist als Nachfolger für Ex-PSG-Wunderkind Xavi Simons , den die Pariser von Eindhoven zurückgeholt und der dann per Leihe zu RB Leipzig weitergezogen ist, eingeplant.

Nimmt Neymar diesen irren Transferdeal an?

Nimmt Neymar diesen irren Transferdeal an?

Es ist ein spannender Schritt für Tillman, dem sich nach seiner starken Saison in Schottland bei den Glasgow Rangers (zwölf Tore und fünf Vorlagen in 43 Pflichtspielen) viele Optionen in größeren Ligen boten.