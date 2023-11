Wechselverbot für BVB-Star - Dortmund-Sportdirektor Kehl spricht Klartext

BVB-Star Brandt in England umworben

Zuletzt wurde Brandt immer wieder mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht. Wie englische Medien berichten, hätten Arsenal, Newcastle, sowie Jürgen Klopp und der FC Liverpool ein Auge auf den BVB-Star geworfen.

Auch wenn das Team von Cheftrainer Edin Terzic aktuell hinter den Erwartungen zurückfällt - Platz fünf in der Bundesliga - zählt Brandt zu den Leistungsträgern. In 16 Pflichtspielen in dieser Saison war der ehemalige Leverkusener an elf Toren direkt beteiligt.