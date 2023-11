"Weiß nicht, warum er keinen Einfluss nimmt" - Matthäus fordert mehr Input von Sammer beim BVB

Es läuft wieder für Borussia Dortmund in der Bundesliga. Durch das 4:2 über Borussia Mönchengladbach ist der BVB als Vierter nun wieder auf einen Champions-League-Rang gesprungen - und geht in der Königsklasse mit breiter Brust in das Spiel beim 19-maligen italienischen Meister AC Mailand am Dienstagabend (ab 21 Uhr im LIVETICKER).