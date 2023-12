Alonso mit Ausstiegsklausel in Leverkusen? "Das sind Vertragsfragen"

Leverkusen -Coach Xabi Alonso hat auf Gerüchte reagiert, wonach er eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag bei der Werkself habe.

„Ausstiegsklausel? Das sind Vertragsfragen. Im Moment bin ich sehr stark an Leverkusen gebunden. Ich fühle mich im Moment sehr wohl“, sagte der 42-Jährige in der Sendung „Universo Valdano“ des spanischen Senders Movistar .

Alonso erklärte, warum er sich damals entschieden habe, nach seiner Zeit bei der Reservemannschaft von Real Sociedad ein neues Projekt in Leverkusen zu beginnen.

Alonso schwärmt von Real Sociedad

Gute Erinnerungen hat er an seine Zeit bei Real Sociedad: „Real war Disneyland. In Zubieta (Trainingsgelände von Real Sociedad; Anm. d. Red.) arbeiten sie sehr gut. Die Jungs waren so professionell wie die erste Mannschaft. Das tägliche Leben war sehr angenehm“, erklärte Alonso.