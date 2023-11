Bundesliga: Die Ikone, die Leverkusen verzückt - Xabi Alonso

Nicht ganz so einmalig war der Samstag für Leverkusen-Trainer Xabi Alonso – und doch sollte er seinen 42. Geburtstag angemessen feiern dürfen. Nach dem 3:0 (2:0)-Auswärtserfolg in Bremen besangen die rund 4.000 mitgereisten Anhänger ihren Trainer mit einem Geburtstags-Ständchen.

Von „Freude“ darüber war in einer deutsch-englischen Sprachenmelange auf der Pressekonferenz zu hören, kein Wunder nach dem elften Sieg im zwölften Ligaspiel und der Rückeroberung der Tabellenführung. Und doch kamen von einem abermals mahnende Worte: Xabi Alonso.

Es charakterisiert den charismatischen Spanier wohl ziemlich treffgenau, in einer derartigen Hochphase vor einem drohenden Dämpfer zu warnen: „Wir haben auch heute nicht perfekt gespielt. Das ist im Fußball nicht möglich.“

Die Leverkusener führt der in Tolosa geborene Familienvater allerdings nahezu ohne Einschnitte durch die Saison. Die bisherige Bilanz: 18 Spiele, 17 Siege, nur ein Unentschieden gegen den FC Bayern München.

Hofmann huldigt Alonso: „Wurden gut eingestellt“

Doch woher dieser Wandel? Jonas Hofmann sagte in der Mixed Zone nach dem Spiel: „Wir hatten einen klaren Matchplan, wurden gut eingestellt und ziehen das momentan gnadenlos durch.“ Eine Hommage an Xabi Alonso und dessen Trainerteam, die als erste Betreuer der Vereinshistorie acht Ligasiege in Folge feiern konnten.