Bayer Leverkusen im Höhenflug - aber bei ihm "könnte es besser laufen"

Es lief die 12. Minute, als Stanisic die hoch favorisierte Werkself auf die Siegerstraße manövrierte. Sehenswert flankte der rechts freistehende Kroate auf den einlaufenden Victor Boniface, der die Innenseite hinhielt und ideal aufs lange Eck verlängerte. Vom linken Innenpfosten sprang die Kugel in die Maschen. Schon am Donnerstag gegen Häcken (2:0) steuerte Stanisic zwei Assists bei - seine ersten Vorlagen seit über zwei Jahren.

Ansonsten meisterte Stanisic im Pokal seine Aufgaben in der Defensive weitgehend problemlos. Einziger Makel: In der Entstehung des Paderborner Anschlusstores ließ er seinem Gegenspieler zu viel Raum. Immerhin änderte das am souveränen Einzug ins Viertelfinale nichts.