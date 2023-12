Bayern-Legende Augenthaler in ungewohnter Rolle

Vor Jahren musste er im Rahmen seiner Fußballlehrer-Ausbildung auch die Schiedsrichterprüfung ablegen. Regelfest ist er also. “Sie haben es mir einfach gemacht, es war ein faires Spiel”, wird der 66-Jährige nach seinen ersten fast 90 Minuten als Schiedsrichter auf der vereinseigenen Website zitiert.

Augenthaler pfiff zu früh ab!

Fast 90 Minuten? Was war denn da los?

Ref-Cam in der 3. Liga: So lief Bielefeld gegen 1860 aus Schiedsrichter-Sicht

”Er ist ein ruhiger Schiri...”

Trotz alledem erntete Augenthaler Lob von seinen Schiedsrichterkollegen. “Er ist ein ruhiger Schiri, hat im wahrsten Sinne des Wortes Auge”, sagte Michael Humpa, teil des FCB-Schiedsrichterteams. Der 47-Jährige pfeift seit 1997 für den FC Bayern, meist in der Kreisklasse - oder im Nachwuchsbereich.

Der Feldversuch von Augenthaler bedeute ihm viel, denn Schiedsrichter seien zur Mangelware im deutschen Fußball geworden: In diesem Jahr konnten einige Partien in den unteren Spielklassen nicht mit einem Schiedsrichter besetzt werden. Die Knappheit stellt nicht nur in Deutschland ein Problem dar, laut der UEFA fehlen europaweit fast 40.000 Unparteiische.