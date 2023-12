Bericht mit spannender Tuchel-Enthüllung: Bayern-Trainer war von Team "schockiert"

Tuchel hat „teilweise seinen Augen nicht getraut“

Führungsbeben beim FC Bayern

Obwohl sich die Münchner in einem dramatischen Saisonfinale noch den Meistertitel gesichert hatten, zogen diese Bayern im Sommer umfassende Konsequenzen in der sportlichen Führung. Kahn und Salihamidzic sind nicht mehr an Bord, stattdessen stehen nun CEO Jan-Christian Dreesen und der neue Sportdirektor Christoph Freund in vorderster Reihe.