FC Bayern: Eklat in der Kabine! Mané schlägt Sané

FC Bayern: Mané schlägt Sané ins Gesicht

So kam es zum Skandal von Manchester

Auslöser war offenbar eine Szene in der Schlussphase der Partie: Nach einem Missverständnis in der 83. Minute (Mané startete für einen Steilpass, Sané wollte ihn vermeintlich kurz anspielen) ging es schon auf dem Platz rund.

Mané in der Krise - Sané gegen City stark

Es mangelt ihm an Tempo und Explosivität – also ausgerechnet an den Qualitäten, die ihn über Jahre in Liverpool ausgezeichnet hatten. Ebenjenen Jahren in Liverpool zollt er nun aber offensichtlich auch Tribut.