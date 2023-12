Bittere Diagnose für Bayern-Star nach Tränen-Auswechslung: Eriksson wird operiert

Wie der FC Bayern auf seiner Webseite mitteilte, hat sich die 30-Jährige einen Bruch im linken Mittelfuß zugezogen. Die Ausfallzeit wird laut Verein „mehrere Wochen“ betragen. Eriksson wurde bereits am Freitag erfolgreich operiert und zeigte sich schon wieder frohen Mutes.

Eriksson wendet sich an ihre Fans: „Jetzt beginnt der Weg zurück“

Die Schwedin meldete sich nach ihrer OP direkt via Instagram an ihre Fans. „Nach einer erfolgreichen Operation bin ich aufgewacht und fühle mich gut. Jetzt beginnt der Weg zurück zur Genesung“, kündigte die Innenverteidigerin kampfbereit an.