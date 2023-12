Podolski-Rückkehr nach Köln? "Gab ersten Austausch"

Der Ex-DFB-Star, der aktuell bei Gornik Zabrze in Polen spielt, schilderte: „Ich war am Kölner Geißbockheim und es gab einen ersten Austausch darüber, wie eine mögliche Rolle aussehen könnte. Jeder weiß ja, wie viel mir die Stadt und der Verein bedeutet.“ Über welche Rolle gesprochen wurde, behielt Podolski für sich.

Köln-Boss reagiert auf Podolski

FC-Geschäftsführer Christian Keller reagierte nach der 0:2-Niederlage in Freiburg auf Podolskis Aussagen. „Wenn Gespräche in meinem Büro stattfinden, dann ist es doch gut, dass die Türe zu ist und eben niemand mitkriegt, wie die Gespräche stattfinden“, sagte der FC-Boss. „Klar ist aber, dass Lukas ein wichtiger Botschafter für den FC in der Vergangenheit war, und gerne auch in Zukunft sein kann. Darüber gab es einen Austausch, zwischen ihm und der Geschäftsführung.“