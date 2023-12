Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – VfL Bochum 1848 (Mittwoch, 20:30 Uhr)

Angesichts der guten Heimstatistik (7-1-0) dürfte Bayer 04 Leverkusen selbstbewusst antreten. Prunkstück der Gastgeber ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst zwölf Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Nicht wenige Mannschaften der Liga fragen sich mittlerweile, was man gegen den Spitzenreiter (12-3-0) noch ausrichten kann. In den letzten fünf Spielen ließ sich Bayer selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.