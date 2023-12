Bundesliga heute: BVB - Leipzig LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Borussia Dortmund trifft heute Abend um 18:30 Uhr auf RB Leipzig in einem Bundesliga-Spiel, das aufgrund der bisherigen Bilanz der beiden Teams vielversprechend aussieht. RB Leipzig hat in den letzten zwei Spielzeiten vier von fünf Pflichtspielen gegen Borussia Dortmund gewonnen, eine beeindruckende Leistung, die nur vom FC Bayern München erreicht wurde. Allerdings konnte Dortmund das letzte Heimspiel gegen Leipzig im März 2023 für sich entscheiden. Die Borussen haben in dieser Saison einige Schwierigkeiten, haben aber im letzten Heimspiel einen Sieg gegen Gladbach errungen, was den Fans Hoffnung gibt.

Leipzigs beeindruckende Form und Dortmunds Schlüsselspieler

Leipzig hat acht seiner ersten 13 Saisonspiele in der Bundesliga gewonnen, eine Leistung, die nur in der Saison 2016/17 übertroffen wurde. Zudem haben sie in dieser Saison bereits 31 Tore erzielt, nur in der Saison 2019/20 waren es zu diesem Zeitpunkt mehr. Allerdings haben sie auch zwei Auswärtsspiele in Folge verloren, was ihnen seit März 2023 nicht mehr passiert ist. Auf der anderen Seite hat Dortmunds Marcel Sabitzer in dieser Saison bereits dreimal den vorletzten Pass vor einem Tor gespielt, öfter als jeder andere BVB-Spieler. Zudem hat Mats Hummels in dieser Saison pro 90 Minuten mehr Pässe abgefangen als jeder andere Verteidiger in der Bundesliga.

Die Tormaschinen: Füllkrug und Openda

Niclas Füllkrug von Borussia Dortmund hat in sechs seiner letzten acht Bundesliga-Einsätze mindestens eine Torbeteiligung gesammelt, zuletzt sogar in drei Spielen in Folge. Auf der anderen Seite steht Leipzigs Loïs Openda, der in seinen ersten 13 Bundesliga-Einsätzen für RB Leipzig zehn Tore erzielt hat. Er ist der erste Spieler, der diese Marke in so kurzer Zeit für Leipzig erreicht hat. Beide Spieler werden heute Abend sicherlich versuchen, ihre beeindruckende Form fortzusetzen und ihre Teams zum Sieg zu führen.

Wird Borussia Dortmund gegen RB Leipzig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird BVB gegen RBL im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Dortmund gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Dortmund gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

