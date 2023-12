DFB-Pokal: Blutleerer Auftritt! BVB-Titeltraum in Stuttgart geplatzt

Aus und vorbei! Borussia Dortmund wird auch in dieser Saison nicht den DFB-Pokal gewinnen. Die Schwarz-Gelben unterlagen im Pokal-Achtelfinale mit 0:2 (0:0) beim VfB Stuttgart und verloren somit auch das zweite Gastspiel in der schwäbischen Metropole binnen weniger Wochen.

„Es hat vorne und hinten gefehlt“, sagte der Dortmunder Kapitän Emre Can im ZDF, „wir waren in den Zweikämpfen nicht stark genug, fußballerisch eine Katastrophe, gegen den Ball überhaupt nicht gut. Wir sind Dortmund, da muss mehr kommen! Wir müssen uns zusammensetzen, so kann es nicht weitergehen.“