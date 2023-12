Bundesliga heute: Stuttgart - Leverkusen LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Heute um 15:30 Uhr steht ein spannendes Match in der Bundesliga an: Der VfB Stuttgart trifft auf Bayer 04 Leverkusen. Die Statistiken sprechen eine klare Sprache: Leverkusen hat gegen keinen anderen Verein so viele Siege eingefahren wie gegen Stuttgart (40 Siege, 21 Unentschieden, 23 Niederlagen). Auch zu Hause hat Stuttgart nur gegen den FC Bayern mehr Niederlagen einstecken müssen als gegen Leverkusen. Mit 35 Punkten nach 13 Spielen spielt Bayer 04 Leverkusen die geteilt zweitbeste Saison eines Teams in der Bundesliga-Historie. Der VfB Stuttgart hingegen spielt mit 30 Punkten seine zweitbeste Bundesliga-Saison überhaupt. Beide Teams haben also eine starke Saison hinter sich und werden alles daran setzen, ihre Erfolgsserien fortzusetzen.

Spieler im Fokus: Guirassy und Boniface

Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Spielern Serhou Guirassy von Stuttgart und Victor Boniface von Leverkusen. Guirassy hat in dieser Saison seinen Expected-Goals-Wert* um 5.7 überperformt und liegt damit nur knapp hinter Harry Kane. Boniface hingegen unterperformt seinen xG-Wert* deutlich (-3.4), konnte aber beim letzten Spiel gegen Dortmund wieder treffen und seinen achten Saisontreffer markieren. Auch Stuttgarts Deniz Undav ist in Topform und traf in den letzten drei Spielen in Folge.

*Expected Goals („Erwartete Tore“) ist eine Metrik, die die Qualität einer Torchance anhand der Wahrscheinlichkeit bewertet, dass ein Schuss zu einem Tor führt. Diese Wahrscheinlichkeit wird basierend auf verschiedenen Faktoren wie der Distanz zum Tor, dem Winkel, der Art des Schusses und der Position der verteidigenden Spieler berechnet. Ein höherer Expected Goals-Wert deutet auf eine höhere Torwahrscheinlichkeit hin.

Stuttgarts Heimfluch gegen Tabellenführer und Elfmeterstatistik

Stuttgart hat seit Mai 2009 keinen Heimsieg mehr gegen einen Bundesliga-Tabellenführer feiern können. Seitdem gab es elf Heimniederlagen in Folge gegen den aktuellen Tabellenführer. Zudem bekam Stuttgart in dieser Saison die meisten Elfmeter zugesprochen, von denen allerdings nur die Hälfte verwandelt wurden - alle durch Guirassy. Leverkusen hingegen verursachte als einziges Team in dieser Saison noch keinen Strafstoß. Es bleibt also abzuwarten, ob Stuttgart seinen Heimfluch gegen den Tabellenführer brechen und seine Elfmeterquote verbessern kann.

Wird VfB Stuttgart gegen Bayer 04 Leverkusen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird VFB gegen B04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: VfB Stuttgart gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen.

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

