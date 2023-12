Bundesliga heute: Wolfsburg - Freiburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 09.12.23, trifft der VfL Wolfsburg um 15:30 Uhr auf den SC Freiburg. Die Wölfe haben eine beeindruckende Bilanz gegen die Breisgauer, insbesondere ihr letztes Bundesliga-Heimspiel im Januar dieses Jahres, das sie mit 6:0 gewannen. Dies war ihr höchster Sieg in einem Bundesliga-Duell gegen den SC Freiburg. Ein weiterer Sieg würde bedeuten, dass sie zum zweiten Mal nach 2010:2012 zwei Heimpartien in Serie gegen den SCF gewinnen könnten. Allerdings ist die aktuelle Form der Wolfsburger besorgniserregend, da sie nur eines ihrer letzten sieben Bundesligaspiele gewonnen haben.

Trainerduell Kovac gegen Streich

Das Trainerduell zwischen Niko Kovac von Wolfsburg und Christian Streich von Freiburg hat in der Vergangenheit spannende Spiele hervorgebracht. Kovac konnte allerdings nur eine von acht Partien gegen Streich gewinnen. Unter allen Trainern, gegen die Kovac in der Bundesliga öfter als dreimal angetreten ist, ist sein Punkteschnitt von 0.9 in Duellen gegen Streich der schwächste. Die Defensive der Wölfe hat in den letzten sieben Spielen 18 Gegentore kassiert, was den Ligahöchstwert in diesem Zeitraum darstellt.

Formkurve der Teams und Schlüsselspieler

Trotz der schwierigen Phase des VfL Wolfsburg, haben sie vier der ersten sechs Heimspiele dieser Saison gewonnen und dabei doppelt so viele Siege erzielt wie nach sechs Heimpartien der vergangenen Spielzeit. Auf der anderen Seite hat der SC Freiburg seine letzten beiden Pflichtspiele gewonnen und dabei kein Gegentor kassiert. In den ersten sieben Auswärtsspielen der laufenden Saison erzielte der SC Freiburg allerdings nur fünf Tore. Schlüsselspieler könnten Jonas Wind vom VfL Wolfsburg und Michael Gregoritsch vom SC Freiburg sein. Wind war an zwölf der insgesamt 18 Bundesliga-Tore der Wölfe in dieser Saison direkt beteiligt, während Gregoritsch vier Tore in seinen letzten beiden Pflichtspielen erzielte.

Wird VfL Wolfsburg gegen SC Freiburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird WOB gegen SCF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen SC Freiburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Wolfsburg gegen SC Freiburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

