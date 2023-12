Bundesliga: Schlimme Vorwürfe gegen Köln! Bestechung?

Der Fall Jaka Potocnik nimmt für den 1. FC Köln einfach kein Ende. Nachdem der internationale Sportgerichtshof (CAS) am Donnerstag die Sanktionen der FIFA über eine einjährige Transfersperre gegen die Kölner bestätigt hatte, erhob der Ex-Klub von Potocnik, NK Olimpija Ljubljana, am Freitag erneut schwere Vorwürfe gegen die Kölner.

Die Slowenen veröffentlichten einen handschriftlichen Zettel samt DFL-Logo, der bei einem Treffen der beiden Klubs im August von FC-Geschäftsführer Christian Keller verfasst worden sein soll. Auf dem Zettel ist unter anderem von einer Ablöse in Höhe von 500.000 Euro die Rede, die nach Einstellung des CAS-Verfahrens in Raten an Ljubljana überwiesen werden sollte.