Bundesliga: Stuttgart dominiert Augsburg

Am 16. Spieltag der Bundesliga zeigte der VfB Stuttgart eine dominante Leistung gegen den FC Augsburg , mit einem klaren Sieg, der durch Tore von Deniz Undav (18. Minute), Serhou Guirassy (46. Minute) und Chris Führich (69. Minute) besiegelt wurde. Die Augsburger, belastet mit vier gelben Karten, konnten kaum Widerstand leisten und mussten eine weitere Niederlage unter Trainer Jess Thorup hinnehmen. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Undav, der nicht nur als Torschütze, sondern auch als Vorbereiter brillierte.

Stuttgart empfängt Augsburg

Zum Abschluss des Jahres 2023 empfing der VfB Stuttgart, die Überraschungsmannschaft der Saison, den FC Augsburg auf heimischem Boden. Nach dem Fastabstieg in der vorherigen Spielzeit, präsentierte sich Stuttgart unter Sebastian Hoeneß in neuem Glanz und hielt einen Champions-League-Platz. Trotz einer 0:3-Niederlage gegen den FC Bayern im vorherigen Spiel, zeigte sich der VfB zuversichtlich, vor allem dank seiner starken Doppelspitze aus Sehrou Guirassy und Undav. Eine Änderung in der Startformation war die Neubesetzung der rechten Seite, wo Pascal Stenzel für Josha Vagnoman hinten verteidigte und Jamie Leweling den schwächelnden Enzo Millot auf der Außenbahn ersetzte.

Die Gäste aus Augsburg, unter der Leitung des neuen Trainers Jess Thorup, zeigten einen Aufwärtstrend, der sie nur einen Punkt von der oberen Tabellenhälfte entfernt auf Platz zehn brachte. Trotz einer schwachen Auswärtsbilanz, mit nur einem Sieg seit Oktober 2022, zeigte sich Thorup zuversichtlich vor der Partie.

Stuttgart dominiert erste Halbzeit

Die erste Halbzeit des Spiels zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Augsburg begann mit einer überraschenden Spielkontrolle durch die Augsburger, die jedoch keine nennenswerten Chancen erzeugen konnten. Die Stuttgarter hingegen nutzten ihre ersten Möglichkeiten effektiv. In der 18. Minute brachte Angelo Stiller eine Ecke vor den ersten Pfosten, wo Moussa Niakhaté die Hereingabe ansatzlos zum 1:0 für die Hausherren über den Innenpfosten ins Tor beförderte. Die Stuttgarter belohnten sich damit für eine konzentrierte Anfangsphase und setzten die Augsburger unter Druck. Trotz einiger Ballbesitzphasen für Augsburg, konnte der VfB Stuttgart seine Führung bis zur Halbzeit ausbauen. In der 46. Minute erzielte Guirassy nach einem schnellen Konter und Vorarbeit von Undav das 2:0 und stellte somit den Halbzeitstand her.

Stuttgart setzt Dominanz fort

Die zweite Halbzeit begann mit einem Wechsel in der Augsburger Innenverteidigung, aber das Spielgeschehen änderte sich nicht wesentlich. Stuttgart behielt die Kontrolle im Mittelfeld und hatte den Großteil des Ballbesitzes. In der 49. Minute kam Augsburg zu einer guten Chance durch einen Fernschuss von Ermedin Demirovic, der jedoch von Alexander Nübel über die Latte gelenkt werden konnte. Trotz einiger Wechsel auf Augsburger Seite konnte das Spiel nicht gedreht werden. In der 69. Minute sorgte Führich nach einer perfekt getimten Vorlage von Stiller für das 3:0 und entschied damit das Spiel endgültig zu Gunsten des VfB Stuttgart. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 3:0, womit der VfB Stuttgart das Spiel klar dominierte und verdient gewann.

Stuttgart dominiert Augsburg

Die Schlusspfiffe ertönen und es bleibt beim einseitigen 3:0 für den VfB Stuttgart. Ein Spiel, das vom überragenden Undav und der Dominanz der Schwaben geprägt war. Augsburg konnte kaum Gegenwehr leisten und wird sich sicherlich die Frage stellen, wie man besser in die Partie hätte finden können.

Mit diesem Sieg sichert sich Stuttgart den verdienten dritten Platz in der Tabelle und beendet die Hinrunde auf einem Hoch. Die Augsburger hingegen müssen sich trotz der Niederlage nicht verstecken - 18 Punkte in der Hinrunde sind ein respektables Ergebnis.

Damit verabschieden wir uns von einem aufregenden Fußballjahr. Wir wünschen allen Fans frohe und besinnliche Feiertage und freuen uns darauf, Sie im kommenden Jahr wieder mit spannenden Berichten aus der Bundesliga zu versorgen. Bis dahin, bleiben Sie sportlich.

