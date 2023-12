Bundesliga: VfL Bochum triumphiert mit 3:1-Sieg über VfL Wolfsburg

Veränderungen in der Startelf beider Teams

Vor dem Spiel trennten die beiden Kontrahenten sechs Punkte, mit Wolfsburg auf dem achten und Bochum auf dem vierzehnten Platz. Beide Mannschaften nahmen jeweils eine Veränderung in ihrer Startelf vor. Bei Bochum rückte Matus Bero für Lukas Daschner ins Team, während bei Wolfsburg Moritz Jenz für Sebastiaan Bornauw in die Abwehr kam.

Bochum dominiert Wolfsburg

Das Spiel im Vonovia Ruhrstadion startete mit einer Abtastphase beider Mannschaften, die zunächst mit Problemen in der Passgenauigkeit zu kämpfen hatten. Nach mehreren Angriffen der Bochumer, gelang es Osterhage in der 19. Minute, nach einer Vorlage von Anthony Losilla, den Ball ins linke Eck zu schießen und somit die Führung der Gastgeber einzuleiten.

Bochum sichert den Sieg

VfL Bochum triumphiert über VfL Wolfsburg

In einem mitreißenden Spiel besiegte Bochum Wolfsburg mit 3:1. Dank einer starken Leistung in der ersten Halbzeit und einer herausragenden Performance von Keeper Riemann, der mehrfach die Führung rettete und das entscheidende 3:1 einleitete, fuhren die Bochumer ihren fünften Saisonsieg ein.

Mit nun 13 Punkten nach 13 Spielen verbesserte sich Bochum auf Platz zwölf in der Tabelle. Wolfsburg hingegen blieb trotz einer Leistungssteigerung nach der Halbzeit bei 16 Punkten und rangierte auf Platz 9. Für Bochum steht das nächste Spiel am 8. Dezember um 20:30 Uhr bei der TSG Hoffenheim an. Wolfsburg trifft am 9. Dezember um 15:30 Uhr zu Hause auf den SC Freiburg.