Bundesliga: Wer ist eigentlich besser - Harry Kane oder Serhou Guirassy?

Am Sonntagabend erwartet die Bundesliga einen echten Kracher: FC Bayern München - VfB Stuttgart (ab 19.30 Uhr im SPORT1 -LIVETICKER) oder auch Harry Kane vs. Serhou Guirassy. Im Vorfeld der Partie hat sich Stuttgarter Urgestein Armin Veh zu den beiden Ausnahmestürmern geäußert und den direkten Vergleich hergestellt: Wer ist besser?

“Aktuell sind sie vielleicht auf einer Ebene...“

“Neuer war über sehr viele Jahre ein Weltklasse-Torwart“

Sein Gegenüber Manuel Neuer wird nach den fünf Gegentoren in Frankfurt besonders in den Fokus rücken: „Ob Neuer im Moment besser ist als Nübel, kann ich gar nicht sagen. Neuer kommt aus einer Verletzung, hat lange nicht gespielt und hat in den letzten drei Jahren auch nicht so glückliche Phasen erlebt. Es ist ähnlich wie bei Kane: Neuer war über sehr viele Jahre ein Weltklasse-Torwart.“