Sané erklärt besondere Kane-Beziehung - und Unterschied zu Lewandowski

Nationalspieler Leroy Sane von Bayern München hat seinen Teamkollegen Harry Kane in höchsten Tönen gelobt. „Er ist einfach ein unglaublicher Stürmer, einer der besten der Welt“, sagte der 27-Jährige in der Sport Bild über den Briten. Zusammen mit dem Neuzugang aus London bildet Sane derzeit das gefährlichste Offensiv-Duo Europas.

Sané: Das unterscheidet Kane von Lewandowski und Co.

An zwei Dinge habe sich der Engländer bei seiner ersten Station im Ausland aber doch gewöhnen müssen: „Es gab Sachen, die er so nicht kannte, die Fannähe und öffentliche Trainings“, verriet Sane: „Aber er ist ja ein lockerer Typ, ihm bereitet das Freude.“ Die gilt es für Sane und den FC Bayern nach dem 1:5-Debakel in Frankfurt auch in der Bundesliga schnellstmöglich wiederzufinden.