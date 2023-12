Bundesliga: Zittersieg dank Kane-Traumtor! Bayern bezwingen Kovac-Elf

Der FC Bayern hat sich mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause verabschiedet. Das Team von Thomas Tuchel gewann beim VfL Wolfsburg mit 2:1 (2:1) .

Jamal Musiala brachte die Münchner in seinem 100. Bundesliga-Spiel nach einer Flanke von Thomas Müller in Führung (33. Minute), Harry Kane erhöhte wenig später per traumhaften Distanzschuss - wieder auf Müller-Vorlage (43.). Doch Maximilian Arnold hauchte den Wölfen noch vor der Pause mit seinem Distanzschuss neues Leben ein (45.+1).