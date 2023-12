BVB: Dortmund-Ultras rufen für Bundesliga-Topduell gegen RB Leipzig zu Aktion auf

„Wir möchten die DKMS finanziell unterstützen und werden daher am 9.12. an vielen Stellen im Westfalenstadion Becher- und Geldspenden entgegennehmen. Als kleines Dankeschön für eure Mithilfe haben wir zudem ein kleines Präsent vorbereitet, dass ihr gegen Abgabe von mindestens zwei Bechern oder alternativ vier Euro erhaltet“, heißt es in einer Ankündigung der aktiven Fans auf der eigenen Homepage.