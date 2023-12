BVB: Elfmeter? Terzic mit langer Wutrede wegen Adeyemi-Szene

Tapsoba hatte den BVB-Stürmer leicht am Schienbein berührt, dieser hob aber sofort ab und warf sich auf den Boden. Der Pfiff blieb daher aus.

Adeyemi fällt und Terzic kocht

Köln-Talente an tödlichem Unfall beteiligt

„Wenn man sieht, was in allen anderen Stadien gepfiffen wird… Man sieht da ganz klar den Kontakt am Schienbein. Da gibt es für mich keine zwei Meinungen. Das ist ein klarer Elfmeter“, begann Terzic.