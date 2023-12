Bundesliga: Bayer Leverkusen - BVB 1:1, Boniface und Schick retten Bayers Serie

Vor Anpfiff hatte Leverkusen in 12 Bundesligaspielen satte 11 Siege eingefahren. In der gesamten Saison hatte Bayer in 19 Pflichtspielen 18 Siege geholt und nur beim 2:2 gegen den FC Bayern nicht gewonnen. Noch nie zuvor startete Leverkusen so gut in eine Saison.