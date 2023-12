BVB: Fingerzeig Richtung Terzic - holt sich Süle seinen Stammplatz zurück?

Es lief die Nachspielzeit (90.+4) im Signal Iduna Park. Der BVB stemmte sich gegen die drohende Niederlage . Der Ball segelte durch den RB-Strafraum, Süle kam an den Ball, zog mit rechts satt ab und das Leder rauschte noch abgefälscht ins Toraus.

Süle stürzte auf die Knie. Wohlwissend, dass das die wohl letzte große Chance auf einen Punkt gegen RB Leipzig gewesen war - und auf den ersten Doppelpack in seiner Karriere. Vor dem Spiel hätte wohl kaum jemand daran geglaubt - vermutlich nicht mal der 28-Jährige selbst.

Süle - hinten Stabilisator, vorne gefährlich

Dass Süle bei der 2:3-Niederlage überhaupt zum Einsatz kam, hatte erst der Platzverweis von Mats Hummels (15. Minute) möglich gemacht - und der Eingewechselte nutzte seine Chance. Obwohl zunächst Leipzig in Führung ging, gab Süle der zuletzt so wackeligen BVB-Abwehr Stabilität und wusste auch mit seiner Passgenauigkeit zu überzeugen (94 Prozent).

BVB-Profi trotzt der Dauer-Kritik

Im Dortmunder Dauerregen ließ Süle auch alle Kritik kalt, die er jüngst wieder erfahren hatte. Der Nationalspieler nahm den Kampf an und zeigte, wozu er imstande ist.

Nicht nur, weil er in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit eine butterweiche Brandt-Flanke überlegt mit der rechten Innenseite zum zwischenzeitlichen 1:1 ins Leipziger Gehäuse eingeschoben hatte. Mit seinem ersten Saisontor und seinem 16. Bundesligator überhaupt hauchte er seiner Mannschaft neues Leben ein. Er biss, dirigierte und übernahm Verantwortung.

BVB-Verteidiger drängt sich auf

Süle stand in dieser Saison nur dreimal in der Startelf (sechs Einwechslungen) - in den kommenden Partien dürfte er sicher beginnen, auch wegen der Sperre für Hummels.