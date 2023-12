Darmstadt hadert nach Niederlage gegen Köln: "Zu wenig"

Davie Selke entschied das Spiel mit seinem Treffer nach einer Ecke in der 60. Minute. Kapitän Fabian Holland prangerte "viele Abspielfehler und lange Bälle" an, "die nicht in gefährliche Räume gekommen sind". Das Team habe "viele leichte Fehler gemacht. Individuell hat kaum einer auf den Platz bekommen, was er sonst kann."