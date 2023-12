Bundesliga: Darmstadt - Köln 0:1, Selke erlöst Geißböcke

Lange harmlos, aber ein guter Standard reicht: Der 1. FC Köln hat erstmals seit Anfang September wieder die Abstiegsplätze in der Fußball-Bundesliga verlassen. Das Team von Trainer Steffen Baumgart bezwang im umkämpften Kellerduell Lieblingsgegner Darmstadt 98 mit 1:0 (0:0) und rückt dank des zweiten Saisonsiegs zumindest für eine Nacht auf Nichtabstiegsrang 15. Die Lilien rutschen wegen der schlechteren Tordifferenz dahinter auf den Relegationsplatz.

Davie Selke (60.) sorgte für die Erlösung, hinten stand erstmals nach 20 Ligaspielen wieder die Null. Somit blieben die Rheinländer auch in der neunten Bundesligapartie gegen die Hessen ungeschlagen. Gegen die weiteren direkten Kontrahenten im Tabellenkeller muss zum Jahresende dennoch eine weitere Steigerung her. Darmstadt rutscht seinerseits immer tiefer in die Krise, wartet nun bereits seit sechs Spielen auf einen Dreier.