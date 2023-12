Deshalb soll das Bayern-Spiel erst im Januar nachgeholt werden

Die wegen der Witterungsbedingungen abgesagte Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern und Union wird aller Voraussicht nach im Januar nachgeholt. Das bestätigte Union-Sprecher Christian Arbeit am Sonntag beim rbb .

Doch warum findet der Nachholtermin nicht bereits in dieser Woche statt? Immerhin haben beide Mannschaften bis zum Wochenende spielfrei. Die Begründung ist in den Statuten der DFL zu finden.

„Ausgefallene und abgebrochene Meisterschaftsspiele müssen grundsätzlich spätestens am folgenden spielfreien Dienstag oder Mittwoch angesetzt werden. Der DFL e. V. bestimmt einen anderen zeitnahen Nachholtermin, wenn an dem darauffolgenden Dienstag oder Mittwoch übergeordneter Spielbetrieb stattfindet“, heißt es unter Paragraf 2 unter Punkt 4 zu den Spielansetzungen der DFL.

DFL berät sich mit Bayern und Union

In der kommenden Woche sind die beiden Vereine in der Champions League aktiv. Die Woche darauf ist durch eine Englische Woche in der Bundesliga belegt.