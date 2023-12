FC-Bayern-Spiel abgesagt! Totales Schneechaos in und um München

Schnee und Eis haben den Süden Bayerns und die Landeshauptstadt München derzeit fest im Griff. Aufgrund der chaotischen Bedingungen ist die Partie des FC Bayern München gegen Union Berlin in der Bundesliga am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) abgesagt worden.

„Auch, wenn es möglich gewesen wäre, das Spielfeld in der Allianz-Arena bis zum Nachmittag in einen Zustand zu bringen, der die Durchführung des Spiels ermöglicht hätte, machten Sicherheitsrisiken und die Verkehrssituation eine Absage unumgänglich“, schrieb der FC Bayern in einer Vereinsmitteilung.