DFB-Pokal: Terzic raubt dem BVB seine Identität - Kommentar zum Offenbarungseid in Stuttgart

Bei der hochverdienten Niederlage ließ der BVB alles vermissen, was die Stars doch eigentlich besser machen wollten. Die in dieser Saison selten gezeigte Dortmund-DNA, offensiv zu begeistern und mit Leidenschaft aufzutreten - Fehlanzeige.

Auch wenn der BVB in der Champions League überraschen konnte und in der Königsklasse überwintert, sieht die vorläufige Bilanz so aus: Pokal futsch, Meisterschaft futsch! Den Rückstand, wie in der vergangenen Saison, aufzuholen, scheint dieses Mal utopisch.