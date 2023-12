DFB-Pokal: "Fußballerisch eine Katastrophe!" Can wird deutlich

Der nächste blutleere Auftritt, die nächste große Enttäuschung. Borussia Dortmund hat sich bereits im Achtelfinale aus dem DFB-Pokal verabschiedet und somit eine große Titelchance hergeschenkt. Die Schwarz-Gelben unterlagen am Mittwoch mit 0:2 (0:0) beim VfB Stuttgart.

BVB-Kapitän Emre Can kritisierte seine Mitspieler für den überraschend harmlosen Auftritt - und wurde dabei mehr als deutlich. „Es hat vorne und hinten gefehlt“, sagte Can im ZDF. „In den Zweikämpfen sind wir nicht stark genug gewesen, fußballerisch eine Katastrophe, muss man ehrlich mal sagen. Gegen den Ball nicht gut angelaufen, so kann es nicht weiter gehen. Wir sind Dortmund, da muss mehr kommen.“

Can deutlich: „Da stimmt etwas nicht“

Serhou Guirassy (54.) und Silas (77.) erzielten die entscheidenden Treffer für den VfB, der hochverdient in die nächste Runde einzog. Can ärgerte sich rigoros - vor allem über die eigene Einstellung. „Wir müssen uns auf jeden Fall mal zusammensetzen und das analysieren. So ist es nicht gut genug als Team.“

Dabei gehe es ihm vor allem „um das Fußballerische. Ich finde unser Anlaufen sehr schlecht. Wenn ich das mit Stuttgart vergleiche, die laufen an, die sind immer da. Wir Abwehrspieler haben immer Druck, da stimmt etwas nicht“, schimpfte Can weiter. „Wir müssen einfach mal mehr wollen, mehr Intensität im Spiel haben. Das muss von jedem einzelnen kommen.“